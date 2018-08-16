Муженко каже, що в 2019 році армії необхідно щонайменше 112 млрд грн

За його словами, спостерігається відтік військових кадрів, в тому числі через проблеми матеріального характеру.

Начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко заявив, що для армії у 2019 році необхідне фінансування на рівні щонайменше 112 млрд гривень.

"Ми порахували, що це має бути сума приблизно 112 млрд грн. Це мінімальна потреба для армії. А нам поки доводять показники на 82 млрд грн. І це явно недостатньо для того, щоб утримувати ЗСУ в боєздатному стані, я вже не кажу про нарощування спроможності", - розповів керівник Генштабу в інтерв'ю BBC News Україна.

За його словами, спостерігається відтік військових кадрів, в тому числі через проблеми матеріального характеру. Це може мати серйозні наслідки для боєготовності ЗСУ.

Віктор Муженко пояснив, що через звільнення в армію набирають нових контрактників, яких треба знову готувати.

"А через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро ЗС, тоді це сприятиме посиленню спроможності армії", - твердить він.

"Наші дослідження показують, що базовим грошовим забезпеченням для військовослужбовця мають бути 15 тисяч. У нас зараз 7 тисяч, ця цифра має зрости щонайменше удвічі. Тоді це буде достойний рівень матеріальної компенсації за всі ті незручності та те напруження, яке вони відчувають", - розповів Муженко.

При цьому він запевнив, що на передову ця ситуація не впливає, адже там значно більші грошові виплати.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав закон про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" (NDAA). Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.