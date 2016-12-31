Муженко назвав 2017 роком Військово-Морських Сил України

Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.

За словами Муженка, основні зусилля Генштабу, органів військового управління всіх рівнів в 2016 році були спрямовані на виконання завдань у районах проведення АТО, стримування збройної агресії РФ і підтримуваних нею незаконних збройних формувань.

"Наш супротивник реальний, а не віртуальний. Він не зміг реалізувати свої плани в 2014, і в 2015, ні в 2016 роках", - підкреслив Муженко, інформує прес-служба ЗСУ.

Глава Генштабу також поінформував, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил і поставив завдання на підтримання і нарощування сил та засобів ЗСУ.

"2016 рік підтвердив, що Збройні Сили України спроможні виконувати завдання за призначенням", - констатував генерал армії.

Нагадаємо, на початку грудня в Одесі завершилася початкова конференція з планування українсько-американського навчання "Sea Breeze-2017", темою якого визначено проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні.