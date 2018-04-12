Муженко про збори резервістів: Самі приходять, і більше, ніж треба
"Ми розпочали підготовку оперативного резерву номер один. І ми отримали бажаючих пройти підготовку набагато більше, ніж була наша потреба. І це великий плюс. Люди самі приходять, і навіть деякі ображаються, що не попали (на навчання – ред.)", - сказав Муженко в ефірі каналу ICTV 3 грудня.
Він продемонстрував карту з розміщенням російських військових і озброєння на кордоні з Україною і пояснив, що навчання потрібні, щоб відбити можливу агресію.
"Характер дислокації цих частин (Росії – ред.) показує, що в самий короткий термін можуть бути створені відповідні наступальні угруповання. І напрямок їхніх дій – Україна", - сказав Муженко.
Він додав, що ЗСУ розглядають як потенційно небезпечні не лише донецько-луганський напрямок, а загалом кордон з Росією – і на північному сході і з боку моря.
Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.
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