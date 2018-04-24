Муженко: У разі загострення українську армію поповнять 100 тис. резервістів
"У разі загострення ситуації ми маємо можливість залучити необхідну кількість підготовлених людей. Мова йде про більш ніж 100 тисяч людей, які готові швидко поповнити бойові частини", - заявив начальник Генштабу Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, в Україні створена унікальна система підготовки резерву. "Ми щорічно проводимо збори, які передбачають і індивідуальну підготовку резервістів у навчальних центрах, і проведення бойового злагодження вже у складі своїх батальйонів і бригад, у яких резервісти колись проходили службу і куди будуть призвані за потреби", - сказав Муженко.
Нагадаємо, цього року українська армія отримає перші танки "Оплот", а також протитанкові комплекси "Стугна" і "Корсар".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернаториПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон