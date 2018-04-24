Муженко: У разі загострення українську армію поповнять 100 тис. резервістів

У разі загострення ситуації на Донбасі бойові частини готові поповнити 100 тисяч резервістів.

"У разі загострення ситуації ми маємо можливість залучити необхідну кількість підготовлених людей. Мова йде про більш ніж 100 тисяч людей, які готові швидко поповнити бойові частини", - заявив начальник Генштабу Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, в Україні створена унікальна система підготовки резерву. "Ми щорічно проводимо збори, які передбачають і індивідуальну підготовку резервістів у навчальних центрах, і проведення бойового злагодження вже у складі своїх батальйонів і бригад, у яких резервісти колись проходили службу і куди будуть призвані за потреби", - сказав Муженко.

Нагадаємо, цього року українська армія отримає перші танки "Оплот", а також протитанкові комплекси "Стугна" і "Корсар".