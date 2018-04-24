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Муженко: У разі загострення українську армію поповнять 100 тис. резервістів

Збройні Сили України сформували систему підготовки резерву
У разі загострення ситуації на Донбасі бойові частини готові поповнити 100 тисяч резервістів.
Муженко: У разі загострення українську армію поповнять 100 тис. резервістів Фото:Reuters

"У разі загострення ситуації ми маємо можливість залучити необхідну кількість підготовлених людей. Мова йде про більш ніж 100 тисяч людей, які готові швидко поповнити бойові частини", - заявив начальник Генштабу Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, в Україні створена унікальна система підготовки резерву. "Ми щорічно проводимо збори, які передбачають і індивідуальну підготовку резервістів у навчальних центрах, і проведення бойового злагодження вже у складі своїх батальйонів і бригад, у яких резервісти колись проходили службу і куди будуть призвані за потреби", - сказав Муженко.

Нагадаємо, цього року українська армія отримає перші танки "Оплот", а також протитанкові комплекси "Стугна" і "Корсар".

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24 04 2018 16:57
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