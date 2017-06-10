Муженко заявив, що при силовому варіанті повернення Донбасу будуть великі жертви
"За розрахунками Генштабу, десятиденна військова операція із застосуванням авіації може стати причиною втрат особового складу в 10-12 тисяч людей", - заявив Муженко.
Він також зазначив, що через ескалацію втрати серед мирного населення Донбасу будуть в чотири рази більшими, ніж у військових, передає Ліга.
Нагадаємо, раніше Муженко заявив, що США можуть надати українській армії системи повітряної розвідки, танкові системи й інше озброєння.
Нагадаємо, напередодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.
Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".
Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.
Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.
На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".
Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.
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