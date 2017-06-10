Муженко заявив, що при силовому варіанті повернення Донбасу будуть великі жертви

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що в разі силового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі втрати серед особового складу Збройних сил України складуть близько 12 тисяч осіб.

"За розрахунками Генштабу, десятиденна військова операція із застосуванням авіації може стати причиною втрат особового складу в 10-12 тисяч людей", - заявив Муженко.

Він також зазначив, що через ескалацію втрати серед мирного населення Донбасу будуть в чотири рази більшими, ніж у військових, передає Ліга.

Нагадаємо, раніше Муженко заявив, що США можуть надати українській армії системи повітряної розвідки, танкові системи й інше озброєння.

Нагадаємо, напередодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".