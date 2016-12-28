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Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу зі швидких шахів

Іванчук виявився сильнішим за Карлсена, Ананда та Мелкумяна
Українці Анна Музичук та Василь Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів.
Музичук та Іванчук стали чемпіонами світу зі швидких шахів Марія Музичук. Фото: img.com.ua

Музичук достроково перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів серед жінок, який примала Доха. На турнірі вона так і не зазнала жодної поразки, зупинившись досить близько від стовідсоткового результату.

Перемогу на турнірі Анна оформила у передостанньому турі, зігравши білими внічию із болгаркою Антоанетою Стефановою. Саме цього результату вистачило Музичук, щоб забронювати за собою першу сходинку та звання чемпіонки.

За підсумками 11-ти зіграних партій у Музичук було 9 очок, а у її найближчої суперниці росіянки Алєксандри Костенюк - 7,5. В останньому, 12-му, турі українка доволі швидко погодилася на нічию із китаянкою Цзюй Веньцзюнь. Цей результат уже ні на що не впливав для обох шахісток.

Уже через годину Україні надійшла ще одна чудова звістка - чемпіоном світу 2016 року зі швидких шахів серед чоловіків став українець Василь Іванчук.

В Іванчука мало хто вірив, але він спочатку здолав самого Магнусена Карлсена, а у фінішному спурті здобув три очки з чотирьох можливих, перегравши Вішванатана Ананда та Гранта Мелкумяна.

Василь набрав у підсумку 11 очок. Аналогічний здобуток в Алєксандра Грищука та магнусена Карлсена, але обох українець випередив за додатковими показниками.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України у складі Павла Ельянова, Руслана Пономарьова, Антона Коробова, Юрія Криворучка та Андрія Волокітіна завоювала срібні медалі на 42-й Всесвітній шаховій Олімпіаді в Баку (Азербайджан). Анна та Марія Музичук, Наталія Жукова, Анна Ушеніна та Інна Гапоненко стали бронзовими призерами.

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28 12 2016 20:53
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