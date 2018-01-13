Музикант Moby розповів, як ЦРУ просило його розмістити пост про зв'язки Трампа з Росією

Співробітники Центрального розвідувального управління США просили американського музиканта Мобі (Річарда Мелвілла Хола) розмістити в соціальних мережах пост про змову американського президента США Дональда Трампа з російською владою.

Про це він розповів в інтерв'ю WFPK.

За його словами, на початку 2017 року він зустрівся зі своїми друзями з ЦРУ, вони були стурбовані публікацією доповіді з компрометуючою інформацією про зв'язки Дональда Трампа з Росією. Під час зустрічі співробітники спецслужби запевнили музиканта, що це правдива інформація і попросили поширити її в соціальних мережах, бо у Мобі підписників значно більше.

"Вони повідомили мені деяку інформацію і сказали: "Дивись, у тебе в соцмережах більше підписників , ніж у нас, тому, можеш, будь ласка, викласти щось із цих речей, щоб якось висвітлити їх", - розповів Мобі.

Після цього Мобі написав в Facebook і Instagram, що "російське досьє на Трампа реальне на 100%" - Трамп і його оточення з першого дня були в змові з Путіним і російським урядом і планують війну, швидше за все, з Іраном.

Нагадаємо, 10 січня минулого року американський портал BuzzFeed опублікував 35-сторінкову доповідь про зв'язки Трампа з владою Росії. Документ було оприлюднено в день прощальної промови Барака Обами в Чикаго і за кілька днів до інавгурації Трампа. Паралельно на сайті CNN з'явилася стаття чотирьох журналістів, які стверджують, що у РФ є компромат на Трампа. Дані журналістів засновані на свідченнях відставного британського розвідника, який раніше працював в РФ. Сам Трамп назвав інформацію фейком. А рік потому подав до суду на BuzzFeed.

В свою чергу, Дональд Трамп вважає, що саме його суперник на президентських виборах-2016 Гілларі Клінтон, а також ФБР мали змову з Росією