МВФ - Порошенку: Ціни на газ мають визначатися ринком

Президент Петро Порошенко припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду, але цього не сталося.

Реформування цін на енергоносії є одним з найвизначальніших здобутків в Україні протягом останніх років.

"Залишається важливим, щоб ціни на газ визначалися ринком, що унеможливить як сегментацію ринку, так і повернення до практики прихованих і позбавлених адресності субсидій", - наголосив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, повідомляє DW.

Він додав, що поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Президент Петро Порошенко впевнений, що переговорники Мінфіну і МВФ знайдуть "розумний баланс" щодо вимоги фонду підняти ціни на газ в Україні.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Як повідомлялося, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України із впровадженням механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на чотири роки. Перший транш у $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий ($1,7 млрд) у серпні 2015 року, третій ($1 млрд) у вересні 2016 року, четвертий ($1 млрд) у квітні 2017 року.

Наразі очікується, що п'ятий і шостий транші Україна отримає впродовж нинішнього року, якщо виконає умови МВФ, серед яких - створення антикорупційного суду та запровадження ринкових цін на газ для населення.

Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.