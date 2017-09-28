МВФ готовий розглянути зміни до пенсійної реформи в Україні
"Ми закликаємо владу і парламент забезпечити, щоб законопроект про підвищення пенсій досяг цілей реформи, які були розроблені МВФ і СБ. Ми готові до подальшої співпраці з владою щодо будь-яких можливих змін, які можуть знадобитися в цей проект закону", - повідомив офіційний представник МВФ Вільям Мюррей, пише "Інтерфакс-Україна".
Мюррей також нагадав, що реалізація пенсійної реформи залишається вирішальною умовою для четвертого перегляду програми співпраці з Україною.
Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.
Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.
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