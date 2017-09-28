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МВФ готовий розглянути зміни до пенсійної реформи в Україні

Також нагадали, що реформа - ключове питання в наданні Україні четвертого траншу
Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати з Україною зміни до законопроекту про пенсійну реформу в рамках визначених Фондом та Світовим банком цілей реформи.
МВФ готовий розглянути зміни до пенсійної реформи в Україні Фото: innercitypress.com

"Ми закликаємо владу і парламент забезпечити, щоб законопроект про підвищення пенсій досяг цілей реформи, які були розроблені МВФ і СБ. Ми готові до подальшої співпраці з владою щодо будь-яких можливих змін, які можуть знадобитися в цей проект закону", -  повідомив офіційний представник МВФ Вільям Мюррей, пише "Інтерфакс-Україна".

Мюррей також нагадав, що реалізація пенсійної реформи залишається вирішальною умовою для четвертого перегляду програми співпраці з Україною.

Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.

Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

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