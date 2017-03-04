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МВФ наголошує на необхідності підвищення пенсійного віку

МВФ зазначає, що баритися із всеосяжною пенсійною реформою не варто
Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
МВФ наголошує на необхідності підвищення пенсійного віку Фото: in.reuters.com

Про це сказано в повідомленні фонду, розісланому за підсумками завершення третього перегляду програми співпраці з Україною, - інформують "Українські новини".

Рада директорів МВФ сьогодні завершила третій перегляд економічної програми України в рамках розширеного фінансування (EFF).

Завершення цього огляду дозволяє виділити 734,05 млн СПЗ (близько 1 млрд доларів).

Таким чином, загальний обсяг виділених коштів Україні збільшиться до 8,38 млрд доларів з 2015 року.

Після ухвалення рішення перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон повідомив, що українська економіка демонструє ознаки відновлення.

"Зростання економіки повертається, інфляція знижується, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей прогрес багато в чому забезпечений рішучими діями влади, включаючи розумну макроекономічну політику", - зазначив він.

Водночас для досягнення більш швидкого й стійкого зростання, необхідного для підвищення доходів потрібно прискорити структурні реформи для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій.

"Необхідно почати з приватизації та створення ринку сільськогосподарських земель", - повідомив представник МВФ.

Він також зазначив, що незважаючи на великі бюджетні коригування, державний борг залишається високим.

"Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку. Необхідні також постійні зусилля для поліпшення керування доходами та просування реформи державного управління", - вважають у МВФ.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.

Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько 17 млрд доларів.

 
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