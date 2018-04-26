МВФ наполягає на підвищенні газових тарифів для забезпечених українців
"Забезпечені громадяни повинні платити фактичну вартість палива. Адже, крім газу, люди звикли платити за будь-який інший товар рівно стільки, скільки він коштує. Наприклад, коли ви імпортуєте автомобіль, покупці знають, що вони повинні заплатити повну вартість цього автомобіля. Ви не продаєте машину по одній ціні для бізнесу, і по інший - для населення", - сказав Ліптон в інтерв'ю для "РБК-Україна".
За його словами, в газі "немає нічого особливого", що дозволяло оплачувати його споживання на спеціальних умовах.
"Насправді, немає нічого неймовірного в тому, щоб очікувати від людей оплати за дійсно спожиті ними ресурси, якщо у них є для цього кошти", - продовжив Ліптон.
Він також запевнив, що підвищення цін на газ для забезпечених споживачів на вплине на одержувачів субсидій.
"Нинішня система субсидування захищає більше 30 відсотків малозабезпечених громадян, таким чином, підвищення цін на газ на них ніяк не вплине. І всякий раз, коли Україна коригує ціни на газ для побутових споживачів, коригується і фінансування програми держпідтримки цих осіб", - додав Ліптон.
Нагадаємо, що уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.
Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон