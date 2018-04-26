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МВФ наполягає на підвищенні газових тарифів для забезпечених українців

"Нинішня система субсидування захищає більше 30 відсотків малозабезпечених громадян, таким чином, підвищення цін на газ на них ніяк не вплине", - вважають в МВФ
Заступник голови МВФ Девід Ліптон заявив, що Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для забезпечених громадян України.
МВФ наполягає на підвищенні газових тарифів для забезпечених українців Девід Ліптон. Фото: AFP

"Забезпечені громадяни повинні платити фактичну вартість палива. Адже, крім газу, люди звикли платити за будь-який інший товар рівно стільки, скільки він коштує. Наприклад, коли ви імпортуєте автомобіль, покупці знають, що вони повинні заплатити повну вартість цього автомобіля. Ви не продаєте машину по одній ціні для бізнесу, і по інший - для населення", - сказав Ліптон в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, в газі "немає нічого особливого", що дозволяло оплачувати його споживання на спеціальних умовах.

"Насправді, немає нічого неймовірного в тому, щоб очікувати від людей оплати за дійсно спожиті ними ресурси, якщо у них є для цього кошти", - продовжив Ліптон.

Він також запевнив, що підвищення цін на газ для забезпечених споживачів на вплине на одержувачів субсидій.

"Нинішня система субсидування захищає більше 30 відсотків малозабезпечених громадян, таким чином, підвищення цін на газ на них ніяк не вплине. І всякий раз, коли Україна коригує ціни на газ для побутових споживачів, коригується і фінансування програми держпідтримки цих осіб", - додав Ліптон.

Нагадаємо, що уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни  на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.

Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.

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26 04 2018 21:33
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