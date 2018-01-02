МВФ найближчим часом не збирається в Україну

Міжнародний валютний фонд наразі не розглядає будь-яких часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну в рамках четвертого перегляду програми EFF.

"У мене відсутня які-небудь інформація щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено", - повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер, інформує "Український тиждень".

Нагадаємо, що за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.

Раніше Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Додамо, що сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить $12,1 млрд.