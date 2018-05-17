МВФ назвав критичну умову для нового траншу

Закон про Антикорупційний суд є критично важливою вимогою для завершення четвертого перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

"Необхідний прогрес із низки питань, щоб ми могли завершити четвертий перегляд (програми EFF - ЕП). Це стосується і енергетичного сектора, і фіскальної політики, і ухвалення закону, який дозволить заснувати сильний і незалежний Антикорупційний суд. Останнє є критично важливим", - заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому Райс підкреслив, що остаточна версія закону про Антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов'язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.