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МВФ назвав критичну умову для нового траншу

Остаточна версія закону про Антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов'язанням України в рамках програми співпраці
Закон про Антикорупційний суд є критично важливою вимогою для завершення четвертого перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
МВФ назвав критичну умову для нового траншу Фото: rian.com.ua

"Необхідний прогрес із низки питань, щоб ми могли завершити четвертий перегляд (програми EFF - ЕП). Це стосується і енергетичного сектора, і фіскальної політики, і ухвалення закону, який дозволить заснувати сильний і незалежний Антикорупційний суд. Останнє є критично важливим", - заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому Райс підкреслив, що остаточна версія закону про Антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов'язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

 

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17 05 2018 20:30
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