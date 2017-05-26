МВФ не погодив пенсійну реформу Кабміну, - ЗМІ
Фонд виступив категорично проти скасування оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів і не підтримав ідею осучаснення пенсій на постійній основі, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в уряді.
Крім того, МВФ виступив категорично проти планів уряду знизити коефіцієнт оцінки вартості року стажу в формулі розрахунку пенсій з 1.35 до 1. За даними агентства, проект пенсійної реформи передбачає, що коефіцієнт буде знижуватися вже з 2018 року. Це призведе до суттєвого зниження пенсії.
Агентство відзначає, що ініціатива зниження коефіцієнта оцінки року стажу в формулі розрахунку пенсії зовсім не була відображена в презентації Кабміну про пенсійну реформу. Повний текст розробленого і попередньо схваленого урядом законопроекту поки що не оприлюднено.
Місія МВФ працювала в Києві з 16 по 26 травня. У заяві за підсумками своєї роботи експерти фонду відзначають, що потрібно продовжити технічну роботу щодо пенсійної і земельної реформ.
За даними "Українських новин", МВФ готовий піти на поступки Україні в питанні дедлайну для прийняття пенсійної та земельної реформи. Для виділення наступного траншу фонд буде задовольнятися прийняттям відповідних законопроектів у першому читанні, а не в цілому, як було потрібно раніше.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.
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