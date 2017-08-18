МВФ не проти збереження ціни на газ для населення в Україні, - джерело

У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Зокрема, обговорювалося питання ціни природного газу.

"МВФ не заперечує проти внесення урядом змін до постанови №187 в частині зміни періоду розрахунку ціни природного газу. Дані зміни не суперечать умовам кредиту МВФ", - сказало джерело видання.

Нагадаємо, що ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.