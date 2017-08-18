БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Кабінеті міністрів України відбулася зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ не проти збереження ціни на газ для населення в Україні, - джерело
Дані зміни не суперечать умовам кредиту МВФ
Фото:ukr.media
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.
Зокрема, обговорювалося питання ціни природного газу.
"МВФ не заперечує проти внесення урядом змін до постанови №187 в частині зміни періоду розрахунку ціни природного газу. Дані зміни не суперечать умовам кредиту МВФ", - сказало джерело видання.
Нагадаємо, що ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.
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