МВФ не вважає Україну бідною країною

Україна не була включена в групу низькодохідних країн у зв'язку з тим, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт

Міжнародний валютний фонд не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом і пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом.

У МВФ відзначили, що в 2014 році рівень доходів в Україні в перерахунку на одного громадянина був на 14% нижче рівня, до якого країни включаються в групу низькодохідних (2 330 доларів річного доходу), - йдеться в дослідженні МВФ щодо макроекономічної ситуації в низькодохідних країнах, що розвиваються, опублікованому Фондом, інформує УНІАН.

Проте Україна не була включена в групу низькодохідних країн у зв'язку з тим, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.

"Падіння рівня доходів в Україні в основному відображає вплив військового конфлікту", - підкреслили у Фонді.

При цьому Україна не була включена до групи низькодохідних країн і в 2018 році, оскільки структура її економіки є типовою для країн з ринковою економікою.

"Рівень бідності в Україні, структура зайнятості, тривалість життя і рівень освіти є типовими для EME (emerging market economies, країни з ринковою економікою - ЕП)", - повідомили в МВФ.