МВФ обговорить питання траншу Україні третього квітня, - ЗМІ

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде обговорюватися виділення чергового траншу Україні в розмірі 1 млрд доларів, відбудеться 3 квітня.

Джерело російського агентства РІА Новини послався на документ, розісланий членам ради директорів. "Розглянуть в понеділок", - сказав він.

У той же час таку інформацію підтвердили в київському представництві фонду, інформують "Українські новини".

"Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування - разом з результатами консультацій 2016 з статті IV угод МВФ - заплановано на 3 квітня 2017 року", - повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

Інформацію про те, що МВФ розгляне українське питання 3 квітня підтвердив й міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Роботу завершенно спільними зусиллями. Питання України буде розглянуто Радою Директорів МВФ 3 квітня", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 млрд доларів.

При цьому питання виділення Україні наступного траншу досі відсутнє в плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 7 квітня.

Втім, питання подальшого фінансування України відсутнє в порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), який розписаний до 7 квітня 2017 року.