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МВФ обговорить питання траншу Україні третього квітня, - ЗМІ

Інформацію підтвердив міністр фінансів Олександр Данилюк
Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде обговорюватися виділення чергового траншу Україні в розмірі 1 млрд доларів, відбудеться 3 квітня.
МВФ обговорить питання траншу Україні третього квітня, - ЗМІ Фото: flickr.com

Джерело російського агентства РІА Новини послався на документ, розісланий членам ради директорів. "Розглянуть в понеділок", - сказав він.

У той же час таку інформацію підтвердили в київському представництві фонду, інформують "Українські новини".

"Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування - разом з результатами консультацій 2016 з статті IV угод МВФ - заплановано на 3 квітня 2017 року", - повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

Інформацію про те, що МВФ розгляне українське питання 3 квітня підтвердив й міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Роботу завершенно спільними зусиллями. Питання України буде розглянуто Радою Директорів МВФ 3 квітня", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 млрд доларів.

При цьому питання виділення Україні наступного траншу досі відсутнє в плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 7 квітня.

Втім, питання подальшого фінансування України відсутнє в порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), який розписаний до 7 квітня 2017 року.

Як відомо, 19 березня з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.

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30 03 2017 09:17
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