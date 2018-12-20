МВФ оприлюднив текст Меморандуму з Україною на 2018-2020 роки

Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

Меморандум, схвалений Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року, містить виклад політики і стратегії, яких планує дотримуватися Україна протягом дії програми у 2018-2020 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження перегляду й отримання наступних траншів, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, інформують "Українські новини".

Документ містить напрямки роботи України у сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні, управлінні державними підприємствами і бізнес-кліматом, а також вісім структурних маяків.

Виконання положень Меморандуму дозволить до кінця дії програми залучити $3,9 млрд фінансової підтримки від МВФ, які підуть у резерви Національного банку. Це зміцнить національну валюту і допоможе створити стабільний і прогнозований інвестиційний клімат.

Рішення про відкриття нової програми і надання першого траншу на $1,3 млрд було прийнято на засіданні Ради директорів МВФ 18 грудня. Його отримання дає Україні можливість залучити іншу міжнародну фінансову підтримку, у тому числі отримати $750 млн кредитних гарантій Світового банку.

Ключові пункти меморандуму: монетарна політика; незалежний НБУ продовжить дотримуватися політики гнучкого валютного курсу; інфляція становитиме 7% з грудня 2018 по грудень 2019 року, а у 2020 році - 5% +/- 1%. Для цього Мінфін має подавати НБУ щоденний і щомісячний прогноз грошових потоків.

Україна дотримуватиметься підходу фіскальної стійкості в середньостроковій перспективі, зокрема: дефіцит 2,5% у 2018 році, 2,25% - у 2019 році. На початку 2019-го - скасування обмеження на заробітні плати, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Під час програми не буде податкової амністії, але це обмеження не заперечує можливості проведення в майбутньому кампанії нульового декларування активів фізичних осіб за умови попереднього узгодження його умов і обґрунтування цілей з експертами МВФ.

Не будуть вводити також нових податкових пільг, не знижуватимуть ставки податку на прибуток підприємств. Припинено також введення другого рівня пенсійної системи.

У той же час Україна продовжить діалог з експертами МВФ для пошуку можливості введення податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.

Понадпланові бюджетні доходи будуть спрямовані на зниження боргу.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.