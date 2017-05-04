МВФ почав перерахування траншу Україні, - Данилюк

Міжнародний валютний фонд (МВФ) перерахував Україні транш у розмірі 1 млрд доларів.

"Четвертий транш МВФ у розмірі 1 млрд доларів надійшов у резерви НБУ", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.

Пізніше він видалив цей запис і написав, що МВФ "почав перерахування траншу".

Таким чином, міжнародні резерви НБУ збільшилися до 16,1 млрд доларів.

Як відомо, в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, у 2016 році - ще чотирьох. Однак дотепер країна отримала лише три транші: перший на $5 млрд у березні 2015 року, другий на $1,7 млрд у серпні 2015 року і третій на $1 млрд у вересні 2016 року.

Виділення четвертого траншу затягувалося через тривале узгодження реформ, які Україна повинна провести. Зокрема, серед зобов'язань України пенсійна реформа і введення ринку землі.

3 квітня рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках розширеного фінансування (EFF) і підтвердила виділення четвертого траншу.