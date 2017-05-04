МВФ почав перерахування траншу Україні, - Данилюк
"Четвертий транш МВФ у розмірі 1 млрд доларів надійшов у резерви НБУ", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.
Пізніше він видалив цей запис і написав, що МВФ "почав перерахування траншу".
Таким чином, міжнародні резерви НБУ збільшилися до 16,1 млрд доларів.
Як відомо, в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, у 2016 році - ще чотирьох. Однак дотепер країна отримала лише три транші: перший на $5 млрд у березні 2015 року, другий на $1,7 млрд у серпні 2015 року і третій на $1 млрд у вересні 2016 року.
Виділення четвертого траншу затягувалося через тривале узгодження реформ, які Україна повинна провести. Зокрема, серед зобов'язань України пенсійна реформа і введення ринку землі.
3 квітня рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках розширеного фінансування (EFF) і підтвердила виділення четвертого траншу.
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