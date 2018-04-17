МВФ погіршив економічні прогнози для України

ВВП у 2018 році зросте на 3,2%, інфляція складе 11%

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання ВВП України у 2018 році на рівні 3,2%, але погіршив прогноз на 2019 рік з 4% до 3,3%.

Прогноз середньорічної інфляції у 2018 році погіршено із 7% до 11%. У 2019-му фонд очікує середньорічної інфляції в Україні на рівні 8%, - йдеться в огляді світової економіки (World Economic Outlook), інформує LB.ua.

МВФ також погіршив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2018 рік - до 3,7% з 3% ВВП, на 2019 рік - до 3,5% з 3% ВВП.

Нагадаємо, що в березні 2018 року споживчі ціни підвищилися на 1,1%.Інфляція становить 13,2% в річному вимірі порівняно з 14% в лютому цього року. У січні-березні інфляція становила 3,5%.

Як відомо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.