МВФ погіршив прогноз зростання економіки України до 3,3%
Відповідна оцінка міститься у прес-релізі, у якому йдеться про затвердження нової кредитної програми для України.
Також, зо оновленими прогнозами МВФ, у 2019 році ВВП України зросте на 2,7%, а у 2020 році — на 3% (раніше очікувалось 3,4%).
Раніше свій прогноз розвитку економіки України оприлюднили у Світовому банку. Так, там погіршили прогнозоване зростання ВВП за 2018 рік з 3,5% до 3,3%, а у випадку відсутності співпраці з МВФ, ріст економіки за 2018 рік може скласти лише 2,2%.
У Міністерстві економічного розвитку очікують, що у 2018 році економіка зросте на 3,1%.
Водночас, у Держстаті повідомляли, що у третьому кварталі 2018 року зростання економіки України склало 2,8%.
21 вересня, Нацбанк повідомив, що зростання економіки України у другому кварталі 2018 року складало 3,8%, що перевершило очікування через ранній збір урожаю.
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