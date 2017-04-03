МВФ погодив меморандум про співпрацю з Україною
Про це йдеться в прес-релізі Фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Місія МВФ досягла згоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для третього перегляду в другій половині березня радою директорів Фонду програми розширеного фінансування EFF і доповіді в рамках IV статті статуту МВФ (збір та обговорення економічної і фінансової інформації по країні)", – цитуються в документі слова глави місії МВФ в Україні Рона Ван Рудена.
Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Україна може підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом найближчими днями.
Як відомо, підписання меморандуму дає можливість отримати черговий транш в сумі $ 1 млрд. за програмою розширеного фінансування EFF.
Україна також розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.
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