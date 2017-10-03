МВФ погодився продовжити процедуру запуску антикорупційного суду в Україні
Це випливає з підсумкової редакції меморандуму про співпрацю з МВФ, повідомляють Українські Новини.
Якщо спочатку МВФ пропонував закріпити в меморандумі зобов'язання прийняти у Верховній Раді законодавчу базу для забезпечення роботи антикорупційних судів до кінця березня 2017 року, то згідно з підсумковим меморандумом, законодавча база повинна бути підготовлена і подана в парламент до середини квітня і прийнята парламентом до середини червня, і це є новим структурним маяком" документа.
Процедура добору суддів Вищою кваліфікаційною комісією і подача їх кандидатур Вищою радою правосуддя Президенту України для призначення повинна відбутися до середини січня 2018 року.
Антикорупційний суд має почати свою роботу до кінця березня 2018 року.
Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив, що згідно з домовленістю з МВФ законодавча база для забезпечення роботи антикорупційних судів повинна бути готова і подана в парламент до середини квітня і прийнята Радою до середини червня 2017 року.
Як повідомлялося, Україна очікує надходження четвертого траншу кредиту МВФ у розмірі 1 млрд доларів наприкінці березня.
Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.
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