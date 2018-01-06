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МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу, - ЗМІ

У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення
Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.
МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу, - ЗМІ Фото: УНІАН

Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Про це сказано в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до українського уряду, повідмоляє Liga.net з посиланням на джерело в Кабміні.

У ньому йдеться про два рішення, прийнятих на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення.

Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" в тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань з розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну.

"Діючі норми говорять про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається при своїх правах", - повідомила прес-служба Гройсмана в коментарі виданню.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном.

"Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями і пресою.

Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

 

 

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01 06 2018 10:40
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