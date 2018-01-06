МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу, - ЗМІ

Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Про це сказано в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до українського уряду, повідмоляє Liga.net з посиланням на джерело в Кабміні.

У ньому йдеться про два рішення, прийнятих на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення.

Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" в тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань з розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну.

"Діючі норми говорять про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається при своїх правах", - повідомила прес-служба Гройсмана в коментарі виданню.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном.

"Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями і пресою.