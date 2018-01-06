МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу, - ЗМІ
Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.
Про це сказано в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до українського уряду, повідмоляє Liga.net з посиланням на джерело в Кабміні.
У ньому йдеться про два рішення, прийнятих на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.
У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення.
Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" в тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань з розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну.
"Діючі норми говорять про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається при своїх правах", - повідомила прес-служба Гройсмана в коментарі виданню.
У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном.
"Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями і пресою.
Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.
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