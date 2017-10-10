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МВФ прогнозує економічне зростання для багатьох країн

Попри в цілому оптимістичний прогноз, кожна п'ята країна в світі зазнає цього року скорочення ВВП на душу населення
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок, 10 жовтня, оприлюднив новий глобальний прогноз економічного зростання на 2017 та 2018 роки. Порівняно з попередніми, новий прогноз є більш оптимістичним як для багатьох найбільших економік світу, так і для світу в цілому.
МВФ прогнозує економічне зростання для багатьох країн Фото: english.alarabiya.net

Зокрема, МВФ поліпшив прогнози зростання економіки Китаю до 6,8 відсотка ВВП у 2017 і 6,5 відсотка у 2018 році. Також поліпшено прогноз для Японії - до 1,5 відсотка у 2017 році та 0,7 відсотка у 2018-му, пише DW з посиланням на оновлені дані фонду. 

Завдяки відновленню енергетичного сектора США, прогнози економічного зростання цієї країни підвищено до 2,2 відсотка цього року та 2,3 відсотка у 2018 році. Економіка Єврозони, попри непевність, спричинену рішенням про вихід Великобританії з ЄС, також зберігає здорові показники: 2,1 відсотка у 2017 році, 1,9 відсотка - у 2018-му.

МВФ поліпшив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України з 3,6% до 3,3% ВВП в 2017 році. 

Оптимістичні прогнози стосуються також і найбідніших країн Африки, економічне зростання яких у 2018 році МВФ очікує на рівні 3,4 відсотка. Економіка Росії зросте на 1,8 відсотка поточного року та 1,6 відсотка в наступному році.

У цілому прогнози зростання ВВП у світі в поточному році - 3,6 відсотка. Наступного року - 3,7 відсотка.

"Картина дуже відрізняється від тої, що була на початку минулого року, коли світова економіка зіткнулася з падінням зростання та турбулентністю фінансових ринків", - пояснив директор відділу досліджень МВФ Моріс Обстфельд (Maurice Obstfeld). При цьому у МВФ наголошують, що нинішня тенденція не триватиме вічно, і необхідно проводити реформи задля скорочення бідності.

Попри в цілому оптимістичний прогноз, кожна п'ята країна в світі зазнає цього року скорочення ВВП на душу населення, зазначають дослідники МВФ.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард не виключає, що світ може спіткати ще одна фінансова криза.

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10 10 2017 19:22
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