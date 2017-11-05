НОВИНИМіжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз зростання ВВП України на 2% у 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2017 році
Зростання ВВП до 2018 року складе 3,2%
Фото: pro100news.info
Згідно з даними МВФ, зростання ВВП в 2017 році складе 2%, а в 2018-му – 3,2%, йдеться в регіональному економічному огляді за травень 2017 року.
Динаміка внутрішнього попиту складе 4% в 2017 році і 3,9% - у 2018 році. Реальне зростання експорту – 2% в 2017-му і 3,4% у 2018-му році.
МВФ прогнозує зростання приватного споживання на 3,1% в 2017 році і на 2,9% в 2018 році.
Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%.
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