МВФ прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2017 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз зростання ВВП України на 2% у 2017 році.

Згідно з даними МВФ, зростання ВВП в 2017 році складе 2%, а в 2018-му – 3,2%, йдеться в регіональному економічному огляді за травень 2017 року.

Динаміка внутрішнього попиту складе 4% в 2017 році і 3,9% - у 2018 році. Реальне зростання експорту – 2% в 2017-му і 3,4% у 2018-му році.

МВФ прогнозує зростання приватного споживання на 3,1% в 2017 році і на 2,9% в 2018 році.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%.