МВФ пропонує не підвищувати мінімальну зарплату українцям ще три роки, - Рева

Рева заявив, що мінімальна зарплата не буде заморожена на рівні 3200 грн

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні відмовитися від підвищення мінімальної зарплати в наступні три роки.

Міністр соціальної політики Андрій Рева вказав на прямий зв’язок між рівнем мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. Адже, за його словами, якщо підвищити мінімальну пенсію у цьому році на 10%, то щонайменше на 15% потрібно підвищити рівень мінімальної зарплати, - повідомляє прес-центр урядового порталу.

"У цьому контексті є незрозумілою норма в проекті Меморандуму з МВФ щодо блокування підвищення зарплат на три роки. У такому випадку пенсія буде підвищуватись, а внески зменшуватись, що призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду. І відповіді на це питання я так і не отримав", - наголосив Рева.

Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку уряд планує провести в 2017 році, не передбачатиме підвищення пенсійного віку.

Зазначимо, Україна погодилася провести пенсійну реформу заради зниження дефіциту Пенсійного фонду.