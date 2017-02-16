МВФ пропонує не підвищувати мінімальну зарплату українцям ще три роки, - Рева
Міністр соціальної політики Андрій Рева вказав на прямий зв’язок між рівнем мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. Адже, за його словами, якщо підвищити мінімальну пенсію у цьому році на 10%, то щонайменше на 15% потрібно підвищити рівень мінімальної зарплати, - повідомляє прес-центр урядового порталу.
"У цьому контексті є незрозумілою норма в проекті Меморандуму з МВФ щодо блокування підвищення зарплат на три роки. У такому випадку пенсія буде підвищуватись, а внески зменшуватись, що призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду. І відповіді на це питання я так і не отримав", - наголосив Рева.
Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку уряд планує провести в 2017 році, не передбачатиме підвищення пенсійного віку.
Зазначимо, Україна погодилася провести пенсійну реформу заради зниження дефіциту Пенсійного фонду.
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