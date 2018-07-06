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МВФ проведе перевірку закону про Антикорупційний суд

Раніше Верховна Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд
Міжнародний валютний фон перевірить прийнятий Радою закон про Антикорупційний суд на відповідність домовленостям за програмою реформ, що підтримується МВФ.
МВФ проведе перевірку закону про Антикорупційний суд Фото: rian.com.ua

"Верховна Рада України прийняла законопроект про Вищий Антикорупційний суд, доповнивши цим новим основним компонентом антикорупційну стратегію влади України. Фахівці МВФ проведуть аналіз документа на предмет його відповідності з домовленостями, досягнутими в контексті програми реформ, підтримуваної МВФ", – заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє прес-служба організації, інформує 112.Україна.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон проект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". За проголосували 315 народних депутатів.

Наголошується, що в ході підготовки документа до другого читання до законопроекту подали 1927 поправок. На минулому пленарному тижні депутати почали розглядати проект у другому читанні, за середу-четвер встигли пройти 1274 поправки.

Разом з тим Парубій говорив про те, що деякі норми законопроекту не узгоджені з міжнародними партнерами України, зокрема щодо ролі міжнародних експертів при призначенні кандидатів до Антикорупційного суду.

Посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що прийнявши не узгоджений з Міжнародним валютним фондом (МВФ) закон "Про Вищий антикорупційний суд", Україна не отримає мільярди доларів міжнародної допомоги, а її економіка дестабілізується.

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07 06 2018 18:58
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