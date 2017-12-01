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МВФ проведе засідання щодо співпраці з Україною протягом найближчих тижнів

Необхідно переглянути меморандум про співпрацю і вирішити питання в енергетичному секторі
Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні наступного траншу згідно з програмою розширеного фінансування (EFF) протягом найближчих тижнів.
МВФ проведе засідання щодо співпраці з Україною протягом найближчих тижнів Фото: sweetcrudereports.com

"Конкретної дати (засідання ради директорів, - ред.) поки що немає, але ми очікуємо, що це буде найближчими тижнями, і я поясню - чому. Тому що ми бачимо добрий прогрес у третьому перегляді програми співробітництва на 17,5 млрд доларів. Ухвалено збалансований бюджет, який містить цілі нашої програми співпраці", - повідомив на брифінгу офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

За його словами, менеджмент фонду перебуває в постійному контакті з українською владою.

Раніше, IPress.ua повідомляв, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянуто питання виділення Україні четвертого кредитного траншу, може відбутися наприкінці січня 2017 року.

Також Данилюк зазначив, що ухвалення бюджету на 2017 рік і націоналізація "ПриватБанку" були останніми необхідними умовами продовження співпраці з МВФ, а на цьому етапі Україні залишилося лише ухвалити окремі рішення на рівні уряду.

 
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12 01 2017 18:26
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