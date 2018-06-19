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МВФ привітав ухвалення закону про Антикорупційний суд

Петро Порошенко і Крістін Лагард провели телефонну розмову
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.
МВФ привітав ухвалення закону про Антикорупційний суд Фото: reuters.com

Новий закон прокладає шлях до незалежного та сильного Антикорупційного суду, який спільно з існуючими інституціями (Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою  антикорупційною прокуратурою) долучиться до "забезпечення відповідальності та справедливості", яких вимагають українці, йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного Валютного Фонду щодо України Крістін Лагард за підсумками розмови з Петром Порошенком.

"Я дуже обнадіяна ухваленням українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади проти корупції", – йдеться в заяві.

Сторони погодилися щодо необхідності невідкладного ухвалення парламентом допоміжного закону, поданого президентом, для фактичного започаткування суду.

"Не менш важливими є зміни для відновлення підтриманих у першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом усіх віднесених до його юрисдикції справ, зокрема тих, що є новими апеляціями щодо відповідних рішень, винесених судами першої інстанції", – наголошуюється у заяві.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій – розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог – підвищення цін на газ для населення та створення ринку землі.

Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". 7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.

Закон набув чинності 14 червня.

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19 06 2018 22:52
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