МВФ привітав ухвалення закону про Антикорупційний суд

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.

Новий закон прокладає шлях до незалежного та сильного Антикорупційного суду, який спільно з існуючими інституціями (Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою) долучиться до "забезпечення відповідальності та справедливості", яких вимагають українці, йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного Валютного Фонду щодо України Крістін Лагард за підсумками розмови з Петром Порошенком.

"Я дуже обнадіяна ухваленням українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади проти корупції", – йдеться в заяві.

Сторони погодилися щодо необхідності невідкладного ухвалення парламентом допоміжного закону, поданого президентом, для фактичного започаткування суду.

"Не менш важливими є зміни для відновлення підтриманих у першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом усіх віднесених до його юрисдикції справ, зокрема тих, що є новими апеляціями щодо відповідних рішень, винесених судами першої інстанції", – наголошуюється у заяві.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій – розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог – підвищення цін на газ для населення та створення ринку землі.

Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". 7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.

Закон набув чинності 14 червня.