МВФ призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною

Україна розраховує на ухвалення рішення про відкриття нової 14-місячної програми

Міжнародний валютний фонд призначив засідання ради директорів щодо співробітництва з Україною в межах програми фінансування stand-by (SBA) на 18 грудня.

Україна розраховує на ухвалення рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики, яка замінить програму розширеного фінансування — вона закінчується у березні 2019 року, повідомляє "Громадське".

Очікується, що програма stand-by (SBA) обсягом $3,9 мільярди допоможе Україні підтримати макростабільність в період президентських і парламентських виборів.

29 листопада очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард підтвердила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, перший транш МВФ має надійти вже у грудні 2018 року.

Додамо, що Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілом

Раніше у МВФ повідомили, що не бачать прогресу у боротьбі з корупцією в Україні, а також заявили, що рівень міжнародних резервів України є надто низьким.