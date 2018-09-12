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МВФ призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною

Україна розраховує на ухвалення рішення про відкриття нової 14-місячної програми
Міжнародний валютний фонд призначив засідання ради директорів щодо співробітництва з Україною в межах програми фінансування stand-by (SBA) на 18 грудня.
МВФ призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною Фото: rian.com.ua

Україна розраховує на ухвалення рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики, яка замінить програму розширеного фінансування — вона закінчується у березні 2019 року, повідомляє "Громадське".

Очікується, що програма stand-by (SBA) обсягом $3,9 мільярди допоможе Україні підтримати макростабільність в період президентських і парламентських виборів.

29 листопада очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард підтвердила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, перший транш МВФ має надійти вже у грудні 2018 року.

Додамо, що Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілом

Раніше у МВФ повідомили, що не бачать прогресу у боротьбі з корупцією в Україні, а також заявили, що рівень міжнародних резервів України є надто низьким.

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09 12 2018 14:46
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