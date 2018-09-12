МВФ призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною
Україна розраховує на ухвалення рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики, яка замінить програму розширеного фінансування — вона закінчується у березні 2019 року, повідомляє "Громадське".
Очікується, що програма stand-by (SBA) обсягом $3,9 мільярди допоможе Україні підтримати макростабільність в період президентських і парламентських виборів.
29 листопада очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард підтвердила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.
За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, перший транш МВФ має надійти вже у грудні 2018 року.
Додамо, що Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілом
Раніше у МВФ повідомили, що не бачать прогресу у боротьбі з корупцією в Україні, а також заявили, що рівень міжнародних резервів України є надто низьким.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"