МВФ розгляне питання виділення Україні 1 млрд доларів 20 березня
"Міністр фінансів Олександр Данилюк відвідав фонд, він зустрічався з менеджментом фонду, заступником директора-розпорядника фонду Ліптоном. Засідання ради директорів заплановано на 20 березня", - повідомив в ході брифінгу офіційний представник МВФ Джеррі Райс, інформують "Українські новини".
Представник МВФ зазначив, що пенсійна реформа є однією з ключових у програмі співробітництва.
"Якщо ви подивитеся на підтримку Міжнародним валютним фондом України, то побачите, що це найбільший прогрес, досягнутий за програмою за весь час. Головною метою програми є допомога уряду України й українцям у подоланні тих викликів, які стоять перед ними, а також вихід країни на шлях стійкого зростання. Ми вважаємо пенсійну реформу ключовою в налагодженні пенсійної системи. Метою реформи є поліпшення пенсійного забезпечення і вдосконалення самої системи", - зазначив він.
Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем у 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів по 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей у 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.
13 лютого 2017 р. директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу кредитної програми просуваються добре.
Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.
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