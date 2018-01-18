МВФ розкритикував пенсійну реформу в Україні
Про це повідомив прес-секретар Фонду Джеррі Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Лист, якого ми направили владі, виражає занепокоєння щодо невідповідності деяких положень законопроекту (про Антикорупційний суд - ЕП) зобов'язанням України у рамках програми EFF та рекомендаціям Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що влада візьме до уваги позицію МВФ і законопроект буде доопрацьовано між читаннями в парламенті", - сказав він.
При цьому Райс зазначив, що створення Антикорупційного суду є однією з ключових вимог програми співпраці між Україною та МВФ.
Окрім цього, додав він, Фонд розраховує на внесення деяких змін до пенсійної реформи.
"Законодавство про пенсійну реформу містить низку важливих положень, які потрібні для модернізації пенсійної системи. Водночас є певні вади, які нівелюють передбачуване (законодавством – Ред.) стимулювання громадян, що пропрацювали триваліший термін і зробили більші внески в пенсійну систему", - сказав Райс.
"Це робить пенсійну систему нестійкою, і ми вважаємо, що потрібна певна робота з усунення цих вад", - пояснив він.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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