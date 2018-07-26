МВФ схвалив оновлений план України щодо Антикорупційного суду
"Щойно ухвалені поправки наберуть чинності, законодавчі рамки Вищого Антикорупційного суду відповідатимуть зобов'язанням України по програмі МВФ", - повідомила речниця МВФ, інформує Reuters.
Однак, як зазначається, вирішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ.
"Обговорення інших питань, у тому числі цін на газ і державного бюджету, ще триває", - зазначила речниця.
Як повідомлялося, з липня 2017 року Україна перебуває в складному переговорному процесі з МВФ із газового питання: Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може становити від 30% до 60%, з огляду на зростання цін на міжнародних ринках, тоді як прем'єр вважає таке різке підвищення невиправданим.
За словами джерела в уряді, за цей час українська сторона запропонувала МВФ уже не менше ніж вісім варіантів зміни формули ціни на газ, які дали б змогу уникнути "непідйомного для звичайних громадян" підвищення ціни, на якому наполягає Фонд.
Позиція Фонду є досить жорсткою, оскільки уряд торік прийняв рішення про таке підвищення газових цін, що дало змогу Україні отримати транш кредиту МВФ, проте згодом в односторонньому порядку відмовився від його виконання.
Директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард 19 червня 2018 року заявила, що виконання передумови, що стосується цін на газ, є критично важливим для завершення поточного перегляду підтримуваної МВФ програми.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.
Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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