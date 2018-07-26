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МВФ схвалив оновлений план України щодо Антикорупційного суду

Вирішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ.
Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України щодо створення Антикорупційного суду, таким чином Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу у 2 мільярди доларів.
МВФ схвалив оновлений план України щодо Антикорупційного суду Фото: rian.com.ua

"Щойно ухвалені поправки наберуть чинності, законодавчі рамки Вищого Антикорупційного суду відповідатимуть зобов'язанням України по програмі МВФ", - повідомила речниця МВФ, інформує Reuters

Однак, як зазначається, вирішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ.

"Обговорення інших питань, у тому числі цін на газ і державного бюджету, ще триває", - зазначила речниця.

Як повідомлялося, з липня 2017 року Україна перебуває в складному переговорному процесі з МВФ із газового питання: Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може становити від 30% до 60%, з огляду на зростання цін на міжнародних ринках, тоді як прем'єр вважає таке різке підвищення невиправданим.

За словами джерела в уряді, за цей час українська сторона запропонувала МВФ уже не менше ніж вісім варіантів зміни формули ціни на газ, які дали б змогу уникнути "непідйомного для звичайних громадян" підвищення ціни, на якому наполягає Фонд.

Позиція Фонду є досить жорсткою, оскільки уряд торік прийняв рішення про таке підвищення газових цін, що дало змогу Україні отримати транш кредиту МВФ, проте згодом в односторонньому порядку відмовився від його виконання.

Директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард 19 червня 2018 року заявила, що виконання передумови, що стосується цін на газ, є критично важливим для завершення поточного перегляду підтримуваної МВФ програми.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

 

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26 07 2018 20:40
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