МВФ схвалив виправлення до закону про Антикорупційний суд
Фонд повідомив, що як тільки прийняті поправки набудуть чинності, законодавчі рамки Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням України за програмою МВФ, повідомили в МВФ.
Разом з тим, відзначається, що вирішення питання з Антикорупційним судом ще недостатньо для гарантованого отримання наступного траншу, інформують "Українські новини".
Обговорення інших питань, в тому числі цін на газ і державного бюджету, ще триває.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.
Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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