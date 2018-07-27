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МВФ схвалив виправлення до закону про Антикорупційний суд

Однак, вирішення цього питання ще недостатньо для гарантованого отримання наступного траншу
Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
МВФ схвалив виправлення до закону про Антикорупційний суд Фото:ukr.media

Фонд повідомив, що як тільки прийняті поправки набудуть чинності, законодавчі рамки Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням України за програмою МВФ, повідомили в МВФ.

Разом з тим, відзначається, що вирішення питання з Антикорупційним судом ще недостатньо для гарантованого отримання наступного траншу, інформують "Українські новини".

Обговорення інших питань, в тому числі цін на газ і державного бюджету, ще триває.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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27 07 2018 11:08
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