МВФ планує завершити переговори щодо третього траншу для України наступного тижня

Фонд не коментує чуток про відставку Гонтаревої

Міжнародний валютний фонд спростував інформацію про перенесення переговорів з Україною щодо наступного траншу через можливу відставку голови НБУ Валерія Гонтаревої.

"Досягнуто значного прогресу в прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення решти питань", - повідомила прес-служба МВФ у відповідь на запит "Голосу Америки".

МВФ сподівається, що всі питання, які залишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.

"Ми сподіваємося наступного тижня запропонувати Раді директорів завершення перевірки", - повідомляє прес-служба організації.

Прес-служба МВФ відмовилася коментувати можливу відставку Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.

"Ми не коментуємо чуток", - сказано в повідомленні.

Зазначимо ,що питання подальшого фінансування України відсутнє у порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.