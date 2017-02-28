МВФ планує завершити переговори щодо третього траншу для України наступного тижня
"Досягнуто значного прогресу в прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення решти питань", - повідомила прес-служба МВФ у відповідь на запит "Голосу Америки".
МВФ сподівається, що всі питання, які залишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.
"Ми сподіваємося наступного тижня запропонувати Раді директорів завершення перевірки", - повідомляє прес-служба організації.
Прес-служба МВФ відмовилася коментувати можливу відставку Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.
"Ми не коментуємо чуток", - сказано в повідомленні.
Зазначимо ,що питання подальшого фінансування України відсутнє у порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.
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