Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

МВФ спрогнозував зростання цін в Україні

МВФ погіршив прогноз інфляції в Україні
Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.
МВФ спрогнозував зростання цін в Україні Фото: УНІАН

Крім того, прогноз інфляції на 2018 рік був погіршений на 0,4 процентних пункти - до 10%, на 2019 рік - був погіршений на 0,5 процентних пункти, до 7%, -  йдеться в опублікованому Фондом регіональному економічному прогнозі для Європи, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що до 2020 року інфляція в Україні знизиться до показника у 5% річних.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що на зростання цін в Україні впливають ціни на імпортні товари і сезонні коливання цін на товари.

Крім цього, пізніше в НБУ погіршили прогноз інфляції на 2017 рік. За попередніми даними, інфляція в поточному році складе більше 9,1%.

При цьому, МВФ зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а також залишив незмінним прогноз зростання ВВП на 2018 рік на рівні 3,2%, а у 2019 році - 3,5%.

Також в МВФ прогнозують зростання внутрішнього попиту в 2017 році на 4,1%, в 2018 році - на 4%, в 2019 році - на 4,2%; частку інвестицій у ВВП в 2017 році - на рівні 21%, в 2018 році - на рівні 23,2%, в 2019 році - 25,1%; безробіття в 2017 році - 9,5%, в 2018 році - 9,3%, в 2019 році - 8,8%; державний борг до ВВП у 2017 році - 86,2%, в 2018 році - 83,5%, в 2019 році - 77,9%.

Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.

Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.