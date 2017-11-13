МВФ спрогнозував зростання цін в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.

Крім того, прогноз інфляції на 2018 рік був погіршений на 0,4 процентних пункти - до 10%, на 2019 рік - був погіршений на 0,5 процентних пункти, до 7%, - йдеться в опублікованому Фондом регіональному економічному прогнозі для Європи, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що до 2020 року інфляція в Україні знизиться до показника у 5% річних.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що на зростання цін в Україні впливають ціни на імпортні товари і сезонні коливання цін на товари.

Крім цього, пізніше в НБУ погіршили прогноз інфляції на 2017 рік. За попередніми даними, інфляція в поточному році складе більше 9,1%.

При цьому, МВФ зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а також залишив незмінним прогноз зростання ВВП на 2018 рік на рівні 3,2%, а у 2019 році - 3,5%.

Також в МВФ прогнозують зростання внутрішнього попиту в 2017 році на 4,1%, в 2018 році - на 4%, в 2019 році - на 4,2%; частку інвестицій у ВВП в 2017 році - на рівні 21%, в 2018 році - на рівні 23,2%, в 2019 році - 25,1%; безробіття в 2017 році - 9,5%, в 2018 році - 9,3%, в 2019 році - 8,8%; державний борг до ВВП у 2017 році - 86,2%, в 2018 році - 83,5%, в 2019 році - 77,9%.

Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.

Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.