МВФ у березні розгляне виділення траншу Україні, - Данилюк

Як очікується, наступний транш для України складе один мільярд доларів

Міжнародний валютний фонд погодив оновлений меморандум щодо України і розгляне виділення траншу у другій половині березня.

"Ми досягли staff level agreement із МВФ щодо перегляду програми співпраці та винесення питання про виділення наступного траншу на розгляд Ради директорів фонду. Це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи президента, уряду та Національного банку", - написав міністр фінансів Олександр Данилюк у своєму Facebook.

Як очікується, наступний транш для України складе один мільярд доларів.

Як відомо, фінансову допомогу Україні надають у рамках чотирирічної програми підтримки української економіки, яку фонд запустив у 2015 році. Загальна сума, яку планують виділити Україні - 17,5 млрд доларів. Україна вже отримала понад шість мільярдів.

Перший транш був п'ять мільярдів, другий - понад півтора мільярда доларів. Виділення попереднього, третього траншу, яке планували у 2015 році, призупинили у зв'язку із невиконанням Києвом низки умов, але згодом їх узгодили.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.