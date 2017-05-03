Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МВФ у березні розгляне виділення траншу Україні, - Данилюк

Як очікується, наступний транш для України складе один мільярд доларів
Міжнародний валютний фонд погодив оновлений меморандум щодо України і розгляне виділення траншу у другій половині березня.
МВФ у березні розгляне виділення траншу Україні, - Данилюк Олександр Данилюк. Фото: zn.ua

"Ми досягли staff level agreement із МВФ щодо перегляду програми співпраці та винесення питання про виділення наступного траншу на розгляд Ради директорів фонду. Це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи президента, уряду та Національного банку", - написав міністр фінансів Олександр Данилюк у своєму Facebook.

Як очікується, наступний транш для України складе один мільярд доларів.

Як відомо, фінансову допомогу Україні надають у рамках чотирирічної програми підтримки української економіки, яку фонд запустив у 2015 році. Загальна сума, яку планують виділити Україні - 17,5 млрд доларів. Україна вже отримала понад шість мільярдів.

Перший транш був п'ять мільярдів, другий - понад півтора мільярда доларів. Виділення попереднього, третього траншу, яке планували у 2015 році, призупинили у зв'язку із невиконанням Києвом низки умов, але згодом їх узгодили.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2017 10:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.