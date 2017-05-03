МВФ у березні розгляне виділення траншу Україні, - Данилюк
"Ми досягли staff level agreement із МВФ щодо перегляду програми співпраці та винесення питання про виділення наступного траншу на розгляд Ради директорів фонду. Це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи президента, уряду та Національного банку", - написав міністр фінансів Олександр Данилюк у своєму Facebook.
Як очікується, наступний транш для України складе один мільярд доларів.
Як відомо, фінансову допомогу Україні надають у рамках чотирирічної програми підтримки української економіки, яку фонд запустив у 2015 році. Загальна сума, яку планують виділити Україні - 17,5 млрд доларів. Україна вже отримала понад шість мільярдів.
Перший транш був п'ять мільярдів, другий - понад півтора мільярда доларів. Виділення попереднього, третього траншу, яке планували у 2015 році, призупинили у зв'язку із невиконанням Києвом низки умов, але згодом їх узгодили.
Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.
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