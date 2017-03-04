МВФ ухвалив виділення Україні мільярда доларів, - Порошенко

Президент вважає, що рішення МВФ - це визнання українських реформ

Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.

"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ!", - написав президент України Петро Порошенко в Twitter.

Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем в 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів за 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.



Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.

Як відомо, 19 березня з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Україна попросила у Міжнародного валютного фонду (МВФ) зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.