МВФ ухвалив виділення Україні мільярда доларів, - Порошенко
"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ!", - написав президент України Петро Порошенко в Twitter.
Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем в 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів за 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.
Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.
Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw
Як відомо, 19 березня з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
Україна попросила у Міжнародного валютного фонду (МВФ) зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.
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