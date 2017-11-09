МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України, - Данилюк

Серед вимог, які залишилися, - пенсійна реформа, закони про приватизацію та про антикорупційний суд

Проведення земельної реформи в Україні більше не є умовою, необхідною для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

"Земельна реформа вийшла з цього списку. Але необхідність земельної реформи для розвитку української економіки очевидна. Її потрібно було вже давно провести, тому не важливо, є вона в програмі МВФ чи ні, її потрібно робити", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи запланований у найближчі дні візит представників МВФ, повідомляють "Українські Новини".

Данилюк нагадав, що іншими умовами для виділення коштів залишаються пенсійна реформа, прийняття закону про приватизацію, а також про антикорупційний суд.

"Але це все були плани на липень до того, як парламентарії пішли на канікули. Зараз вересень, і вже інша реальність. Але все одно ці реформи є пріоритетними. Зазвичай в цей період також важливим для просування програми стає бюджет", - додав Данилюк.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.