МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України, - Данилюк
"Земельна реформа вийшла з цього списку. Але необхідність земельної реформи для розвитку української економіки очевидна. Її потрібно було вже давно провести, тому не важливо, є вона в програмі МВФ чи ні, її потрібно робити", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи запланований у найближчі дні візит представників МВФ, повідомляють "Українські Новини".
Данилюк нагадав, що іншими умовами для виділення коштів залишаються пенсійна реформа, прийняття закону про приватизацію, а також про антикорупційний суд.
"Але це все були плани на липень до того, як парламентарії пішли на канікули. Зараз вересень, і вже інша реальність. Але все одно ці реформи є пріоритетними. Зазвичай в цей період також важливим для просування програми стає бюджет", - додав Данилюк.
Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.
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