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МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України, - Данилюк

Серед вимог, які залишилися, - пенсійна реформа, закони про приватизацію та про антикорупційний суд
Проведення земельної реформи в Україні більше не є умовою, необхідною для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.
МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України, - Данилюк Олександр Данилюк. Фото: dt.ua

"Земельна реформа вийшла з цього списку. Але необхідність земельної реформи для розвитку української економіки очевидна. Її потрібно було вже давно провести, тому не важливо, є вона в програмі МВФ чи ні, її потрібно робити", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи запланований у найближчі дні візит представників МВФ, повідомляють "Українські Новини".

Данилюк нагадав, що іншими умовами для виділення коштів залишаються пенсійна реформа, прийняття закону про приватизацію, а також про антикорупційний суд.

"Але це все були плани на липень до того, як парламентарії пішли на канікули. Зараз вересень, і вже інша реальність. Але все одно ці реформи є пріоритетними. Зазвичай в цей період також важливим для просування програми стає бюджет", - додав Данилюк.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.

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11 09 2017 20:40
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