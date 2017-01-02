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МВФ вимагає підвищити пенсійний вік українців - Рева

Міністр соцполітики вважає, що проблему дефіциту Пенсійного фонду це не вирішить
Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.
МВФ вимагає підвищити пенсійний вік українців - Рева Фото: inforesist.org

"В ході узгодження меморандуму з МВФ це ключове питання: підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік. Дискусія триває", - заявив міністр соціальної політика Андрій Рева, повідомляє "Економічна Правда".

За його словами, МВФ наполягає на включенні цього пункту.

"МВФ наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку, - сказав Рева. – Ми категорично проти".

Щодо підготовки проекту пенсійної реформи, то, за словами міністра, МВФ звертає увагу на те, що у нас проблеми з Пенсійним Фондом.

"Тут є два можливих варіанти: або скорочувати кількість тих, хто отримує, або збільшувати кількість тих, хто платить",- сказав Рева.

За словами міністра, щодо пенсійної реформи, у нас з МВФ "багато в чому спільне бачення", однак знову ж таки, "за виключенням рішення про підвищення пенсійного віку".

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що Павло Розенко відкинув вимоги МВФ, віце-прем'єр заявив, що нинішній уряд і нинішня влада не вдаватимуться до жодних кроків для підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.
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01 02 2017 13:17
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