МВФ вимагає підвищити пенсійний вік українців - Рева

Міністр соцполітики вважає, що проблему дефіциту Пенсійного фонду це не вирішить

Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.

"В ході узгодження меморандуму з МВФ це ключове питання: підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік. Дискусія триває", - заявив міністр соціальної політика Андрій Рева, повідомляє "Економічна Правда".

За його словами, МВФ наполягає на включенні цього пункту.

"МВФ наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку, - сказав Рева. – Ми категорично проти".

Щодо підготовки проекту пенсійної реформи, то, за словами міністра, МВФ звертає увагу на те, що у нас проблеми з Пенсійним Фондом.

"Тут є два можливих варіанти: або скорочувати кількість тих, хто отримує, або збільшувати кількість тих, хто платить",- сказав Рева.

За словами міністра, щодо пенсійної реформи, у нас з МВФ "багато в чому спільне бачення", однак знову ж таки, "за виключенням рішення про підвищення пенсійного віку".

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що Павло Розенко відкинув вимоги МВФ, віце-прем'єр заявив, що нинішній уряд і нинішня влада не вдаватимуться до жодних кроків для підвищення пенсійного віку.