МВФ висунув чотири вимоги для наступного траншу

Міжнародний валютний фонд висуває чотири вимоги до України для отримання наступного траншу.

"Умовами для четвертого перегляду програми є прийняття закону про приватизацію, який забезпечить прозорий продаж держактивів, також вимогою була вже прийнята пенсійна реформа. Ми зараз оцінюємо, наскільки вона відповідає пенсійній системі", - повідомив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, інформують "Українські Новини".

"Необхідно також створення антикорупційного суду і врегулювання питання з цінами на газ - та постанова, яка була прийнята в лютому урядом", - сказав він.

Також Люнгман наголосив на необхідності прийняття земельної реформи.

"Ми не відмовилися від цієї реформи. Ми вирішили її відкласти на 2018 рік для того, щоб дати час для її комплексної розробки та знаходження консенсусу в суспільстві", - додав він.

Представник МВФ зазначив, що Україна вже виконала програму на 2/3, було отримано 12,5 млрд доларів.

Серед найважливіших проведених реформ він зазначив реформу банківського сектора, введення плаваючого курсу, таргетування інфляції, створення НАБУ і реформу енергетичного сектора.

Нагадаємо, Національний банк більше не розраховує на отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду цього року.

В березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися.

Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.