МВФ задоволений ходом переговорів з Україною щодо нового траншу

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард вважає, що переговори йдуть в правильному напрямку

Переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре.

Про це в інтерв'ю Reuters сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

"Я впевнена, що переговори йдуть в правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано", - сказала Лагард.

"Нашій команді залишилося уточнити кілька моментів з українською владою", - сказала вона, але відмовилася вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.