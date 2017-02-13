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МВФ задоволений ходом переговорів з Україною щодо нового траншу

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард вважає, що переговори йдуть в правильному напрямку
Переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре.
МВФ задоволений ходом переговорів з Україною щодо нового траншу Крістін Лагард. Фото: AFP

Про це в інтерв'ю Reuters сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

"Я впевнена, що переговори йдуть в правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано", - сказала Лагард.

"Нашій команді залишилося уточнити кілька моментів з українською владою", - сказала вона, але відмовилася вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.

Відзначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.

 

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13 02 2017 22:19
ТЕГИ: кредит, МВФ
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