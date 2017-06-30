МВФ змінив постійного представника в Україні
Люнгман приступить до виконання своїх обов’язків 3 липня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Фонду.
"Жером Ваше, який нині обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні", - йдеться у повідомленні.
У Фонді повідомили, що рішення про зміну представника є узвичаєною процедурою ротації постійних представників.
Йоста Люнгман, громадянин Швеції, отримав диплом економіста в Університеті Упсала. Він приєднався до МВФ 2007 року зі своєї посади в Міністерстві фінансів Швеції.
"Працюючи в Податково-бюджетному департаменті МВФ та Департаменті Близького Сходу та Центральної Азії, Люнгман здобув суттєвий досвід роботи зі східноєвропейськими та перехідними економіками", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну і почала роботу.
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