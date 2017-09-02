МВФ знову не включив до порядку денного питання траншу для України

Згідно з інформацією МВФ, в листопаді плануються консультації з владою Мальти та Португалії, - повідомляє "Економічна Правда".

При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ відсутнє.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.

Відзначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.