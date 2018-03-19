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В Україні зареєстровано понад 3 тис біженців, - МВС
Переважно це іноземці, які втекли від збройного конфлікту у своїй державі
Фото: aa.com.tr
Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, передає прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.
"Заступник міністра наголосила, що наразі в Україні зареєстровано більше 3 тисяч біженців. Переважно це люди, які втікали від збройного конфлікту у своїй державі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що впродовж 2014-2017 років за захистом в Україні звернулися 4033 іноземців, із них більше 1600 особам у такому захисті відмовлено.
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19 03 2018 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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