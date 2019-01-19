МВС: Агітаційна продукція більшості кандидатів у президенти незаконна

Він наголосив, що станом на вечір 18 січня ЦВК мала інформацією про відкриття рахунків виборчого фонду тільки двох кандидатів - Андрія Садового та Ігоря Шевченка

Більшість кандидатів у президенти України виготовляють і поширюють агітаційну продукцію незаконно.

За його словами, правоохоронні органи отримали чисельні звернення про розміщення агітаційних матеріалів на білбордах і роздачу друкованої продукції, оплачених не з рахунків виборчого фонду зареєстрованого кандидата, повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook.

"Підкреслю: вся передвиборна агітація кандидата повинна бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та мати чітку інформацію про тираж, фірму-виробника і прізвище відповідального за випуск. Якщо ці умови порушені - така агітаційна продукція має бути прибрана, а порушники покарані відповідно до закону", - написав Аваков.

Він наголосив, що станом на вечір 18 січня ЦВК мала інформацією про відкриття рахунків виборчого фонду тільки двох кандидатів - Андрія Садового та Ігоря Шевченка.

"На жаль, сьогодні кожен з нас може спостерігати на вулицях міст білборди і сітілайти декількох кандидатів, розміщених з оплатою з інших джерел, а не з виборчого фонду кандидата. Адже, як я зазначив, фонди відкрили тільки двоє, а палітра рекламованих кандидатів -на вулицях, інтернеті, друкованій пресі - налічує більше десятка", - констатував міністр.

Теж саме роблять і ті політики, які публічно заявили про свою участь у президентстких виборах, але ще не зареєструвались у встановленому порядку в ЦВК, додав глава МВС. Йдеться про Юрія Бойка, Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Іллю Киву, Олександра Вілкула.

Аваков заявив, що це є "грубим порушенням Закону" і за фактом завершених перевірок - найближчим часом будуть винесені санкції і реагування по кожному з таких випадків.