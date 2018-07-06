МВС Британії не бачить проблем з видачами віз українцям
В жовтні минулого року Алан Дункан, міністр у справах Європи та Америки, який відповідає за український напрямок у британському МЗС, написав дуже детальний лист до МВС, де перерахував недоліки у роботі візової служби та запропонував колегам шляхи їх вирішення.
Однак у МВС відкинули всі його ідеї і пояснили, що взагалі не бачать проблем.
"Відповідь тодішньої керівниці Home Office, пані Ембер Радд, датована листопадом, каже тверде ні щодо всіх пропозицій. Крім того, вона взагалі не побачила проблем у роботі своїх підлеглих, тож не планує виправляти навіть відверті помилки", - йдеться у статті.
Зокрема, колишня керівниця МВС категорично не згодна з претензіями щодо тривалості розгляду заявок. "15 робочих днів - це і так доволі конкурентна пропозиція", - заявила Радд у 2017 році.
"На резонні зауваження МЗС власної країни про те, що дипмісія в Києві (і особисто посол) змушені витрачати час на владнання проблем, створених Варшавою, керівниця цього відомства, немов знущаючись, відповіла: а ви не спілкуйтеся з тим, хто має проблеми, переадресовуйте на нас", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, британські громадяни можуть втратити право безвізового в’їзду до України після того, як 30 березня 2019 року Сполучене Королівство вийде з ЄС.
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