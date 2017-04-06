МВС Британії звинувачує у причетності до терактів ісламістів

За даними відомства, між терористичною атакою 22 травня в Манчестері й нічними атаками в Лондоні, за попередніми даними, зв'язку немає

Виконавці терористичної атаки в Лондоні можуть бути радикальними ісламістами. Поліція вже затримала 12 підозрюваних.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд заявив, що нападники були радикальними ісламістськими терористами.

"Ми впевнені в тому, що вони були радикальними ісламістськими терористами, саме цією ідеологією вони керувалися. Тепер ми повинні з'ясувати, звідки походить цей радикалізм", - розповіла міністр, повідомляє Reuters.

Поки не ясно, чи були нападники відомі британській владі раніше.

Радд також заявила, що між терористичною атакою 22 травня в Манчестері й нічними атаками в Лондоні, за попередніми даними, зв'язку немає.

"Ми вважаємо такий зв'язок малоймовірним. Схоже, його не було, але ми поки не можемо відкидати і цього", - наголосила Радд.

Зокрема, поліція затримала 12 підозрюваних.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Metropolitan Police Service.

Операція пройшла в східній частині міста.

Як повідомляє Sky News, затримані перебували в будинку, де жив один з убитих терористів. Імена злочинців, застрелених поліцією, як і раніше не називають.

Нагадаємо, у Лондоні ввечері 3 червня фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік. В результаті загинули семеро осіб, 48 госпіталізовані.