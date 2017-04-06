МВС Британії звинувачує у причетності до терактів ісламістів
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд заявив, що нападники були радикальними ісламістськими терористами.
"Ми впевнені в тому, що вони були радикальними ісламістськими терористами, саме цією ідеологією вони керувалися. Тепер ми повинні з'ясувати, звідки походить цей радикалізм", - розповіла міністр, повідомляє Reuters.
Поки не ясно, чи були нападники відомі британській владі раніше.
Радд також заявила, що між терористичною атакою 22 травня в Манчестері й нічними атаками в Лондоні, за попередніми даними, зв'язку немає.
"Ми вважаємо такий зв'язок малоймовірним. Схоже, його не було, але ми поки не можемо відкидати і цього", - наголосила Радд.
Зокрема, поліція затримала 12 підозрюваних.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Metropolitan Police Service.
Операція пройшла в східній частині міста.
Як повідомляє Sky News, затримані перебували в будинку, де жив один з убитих терористів. Імена злочинців, застрелених поліцією, як і раніше не називають.
Нагадаємо, у Лондоні ввечері 3 червня фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік. В результаті загинули семеро осіб, 48 госпіталізовані.
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