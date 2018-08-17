МВС дозволило прикордонникам затримувати підозрюваних у справах НАБУ без рішення суду

Якщо особу застали на гарячому і за порушення передбачено позбавлення волі, її також без рішення суду можна затримати

Міністерство внутрішніх справ дозволило співробітникам Держприкордонслужби без рішення суду затримувати підозрюваних у справах Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться у наказі МВС від 10 травня, зареєстрованому Міністерством юстиції 18 липня, передають "Українські Новини".

Наголошується, що цей наказ МВС затверджує новий порядок дій прикордонників під час затримання без рішення суду підозрюваних у скоєнні злочинів.

Документ дозволяє представникам Держприкордонслужби без рішення суду затримати підозрюваного у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого корупційного правопорушення, підслідного НАБУ, якщо є "обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності".

Крім того, рішення суду не знадобиться, щоб затримати підозрюваного у порушенні, яке тягне позбавлення волі, - за умови, що особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення, а також якщо після злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

При цьому прикордонники зобов'язуються проводити обшук затриманих без рішення суду в окремому приміщенні у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі, що і затриманий. Заборонено обшук, що принижує людську гідність.

Після того, як затриманого вивели з приміщення, де проводився обшук, його ретельно перевіряють на наявність речовин (предметів, документів), яких не було до початку обшуку.